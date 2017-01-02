Alçaklıkta sınır tanımayanlara lanet olsun

Reina’daki yeni yıl kutlamasına yapılan hain saldırı karşısında yerli-yabancı sporcular kenetlenirken, İspanyol ve İtalyan kulüplerinden de Türkiye’ye destek mesajları geldi

Ortaköy'deki terör saldırısının ardından günün ağarması ve kanlı bilançonun ortaya çıkmasıyla beraber spor dünyasından da sert tepki ve birliktelik temalı mesajlar geldi. Futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, tenis gibi birçok federasyon ve kulüplerimiz saldırıyı kınarken, acımızı paylaşmak için İtalya ve İspanya'dan da spor kulüpleri destek mesajları yayımladı.