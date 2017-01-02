Alçaklıkta sınır tanımayanlara lanet olsun

Reina’daki yeni yıl kutlamasına yapılan hain saldırı karşısında yerli-yabancı sporcular kenetlenirken, İspanyol ve İtalyan kulüplerinden de Türkiye’ye destek mesajları geldi
Ortaköy'deki terör saldırısının ardından günün ağarması ve kanlı bilançonun ortaya çıkmasıyla beraber spor dünyasından da sert tepki ve birliktelik temalı mesajlar geldi. Futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, tenis gibi birçok federasyon ve kulüplerimiz saldırıyı kınarken, acımızı paylaşmak için İtalya ve İspanya'dan da spor kulüpleri destek mesajları yayımladı.
İşte onlardan bazıları:
INTER: Dün gece İstanbul'daki saldırıdan etkilenen herkes ve tüm Türk halkı için en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
BASKONİA (İSPANYOL BASKET KULÜBÜ): 2017'ye, İstanbul'a yapılan terör saldırısının korkunç haberiyle uyandık. Dualarımız Türkiye ile...
KENAN SOFUOĞLU (MİLLİ MOTOSİKLETÇİ): Bu sabah haberleri okuyunca ne yazacak ne söyleyecek bir şeyin kalmadığı bir an... Ülkemizin başı sağ olsun.
CENK TOSUN: Bitmedik, bitiremeyeceksiniz! Yakınlarını kaybedenlerin başı sağolsun.
JAN VESELY (FENERBAHÇELİ BASKETBOLCU): Güçlü kal İstanbul! Dualarım dün gece terör saldırısından etkilenen tüm insanlarla...
ÖMER TOPRAK: 2017'ye güzel girelim dedik. Barış, huzur, sağlık, mutluluk istedik, olmadı. Yılın ilk kanı aktı.
ERGİN ATAMAN: İnsanlık dışı, vahşet, katliam. Acımız büyük, tehlikeli bir savaşın içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti ASLA diz çökmeyecektir.
TOLGA CİĞERCİ: Allah belanızı versin.
RİCARDO QUARESMA: Başın sağolsun Türkiyem
MARTİN SKRTEL: Neden? Bu delilik ne zaman son bulacak?
SELÇUK ŞAHİN: Bu ülke dik durup bu pisliklerin hakkından gelecektir.
BARCELONA: #İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz.
"Devletimiz ile milletçe seferber olarak terörü yeneceğimize olan inancımız tamdır."
"Bütünlüğümüze gölge düşürmeye yönelik saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet diliyoruz."
"Fail ya da faillerine gereken en ağır cevabın verileceğine olan inancımız tamdır."
"Tek isteği eğlenmek olan yurttaşlarımıza yapılan alçakca saldırıyı kınıyoruz."