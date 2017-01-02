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için 'bol sıfırlı' iddiası

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 12:52 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 12:57
Fenerbahçe için 'bol sıfırlı' Jesus Navas iddiası
Fenerbahçe için 'bol sıfırlı' Jesus Navas iddiası

İngiliz basını 'nin etmek istediğini iddia etti. Ancak konuşulan rakamlar gerçeklikten uzak görünüyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden forması giyen 'ın yeniden 'nin gündemine geldiği yazıldı.

GUARDIOLA'DAN FORMAYI ALAMADI

İngiliz basınında yer alan habere göre, bu sezon vatandaşı Pep 'dan yeterince forma şansı bulamayan ve 20 karşılaşmada 957 dakika sahada kalabilen İspanyol sağ kanat oyuncusuna Fenerbahçe talip oldu.

BONSERVİSİNİ ABARTTILAR

Haberde oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ancak Manchester City'nin devre arasında Navas'ı elinden çıkarmak istediği belirtildi. Jesus Navas'ın bonservisi için istenen ücretse 20 milyon Euro. Fenerbahçe yönetiminin bu gelişmeler karşısında geri adım atacağı da gelen haberler arasında.

Jesus Navas'ın düzenli oynamak için seçenekleri değerlendirdiği vurgulansa da hem maliyeti hem de yüksek maaşı nedeniyle Fenerbahçe'ye i zor görünüyor...

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler

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