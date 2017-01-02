Galatasaray'da Yasin Öztekin kadro dışı!

Galatasaray'da Yasin Öztekin süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Galatasaray Yöneticisi Levent Nazifoğlu da bu kararı doğruladı.

TUZLASPOR MAÇINDA GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı maçta rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gören Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı yönetimi adeta çileden çıkarttı.

Yasin Öztekin'e 128 bin euro para cezası kesen sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcuyu aynı zamanda süresiz kadro dışı bırakıldı. Yasin Öztekin'i süresiz kadro dışı bırakan Galatasaray Yönetim, Yasin Öztekin'e transfer görüşmeleri yapması için de izin verdi