X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Galatasaray'da Yasin Öztekin kadro dışı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'da !

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 13:06 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 13:31
Galatasaray'da Yasin Öztekin kadro dışı!
Galatasaray'da Yasin Öztekin kadro dışı!

'da , süresiz olarak bırakıldı.

'da süresiz olarak bırakıldı. Galatasaray Yöneticisi Levent Nazifoğlu da bu kararı doğruladı.

TUZLASPOR MAÇINDA GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı maçta rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gören Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı yönetimi adeta çileden çıkarttı.

Yasin Öztekin'e 128 bin euro para cezası kesen sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcuyu aynı zamanda süresiz kadro dışı bırakıldı. Yasin Öztekin'i süresiz kadro dışı bırakan Galatasaray Yönetim, Yasin Öztekin'e transfer görüşmeleri yapması için de izin verdi

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.