İşte Babel'in Beşiktaş'tan alacağı maaş!

Beşiktaş, Babel'le 2+1 yıllık anlaşma imzaladı. İşte anlaşmanın detayları ve alacağı ücret...

Beşiktaş, Hollandalı hücum oyuncusu Ryan Babel'in transferini tamamladı. Kulüpten, başarılı oyuncunun alacağı ücret de resmen açıklandı.

Buna göre Babel, siyah beyazlı takımdan şu ücretleri alacak:

2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,

2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,

2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,

Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi

Öte yandan bonservisi elinde olduğu için Babel transferin Beşiktaş, bonservis bedeli ödemedi.

BEŞİKTAŞ, BABEL'İ RESMEN AÇIKLADI