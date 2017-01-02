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Şanlıurfaspor'dan transfer harekatı

AA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 11:48
Şanlıurfaspor'dan transfer harekatı
Şanlıurfaspor'dan transfer harekatı

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da kulüp başkanı İsmail Bağıban, ara transfer döneminde 2 veya 3 futbolcuyla anlaşmayı planladıklarını belirtti.

Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-yeşilli ekibin yarın Antalya'da bir araya gelerek 10 günlük kampa gireceğini söyledi.

Kulüp transfer komitesinin, teknik direktör Kemal Kılıç'ın raporu doğrultusunda ara transfer için çalışmalara başladığını ifade eden Bağıban, bazı futbolcularla temas halinde olduklarını kaydetti.

Transfer konusunda aceleci davranmayacaklarını vurgulayan Bağıban, "Transfer komitemiz, kadromuza katmayı planladığımız futbolcularla temaslarını sürdürüyor. Forvet ve orta sahaya takviye yapacağız. Devre arasında 2 veya 3 futbolcuyu kadromuza katmak istiyoruz. Sadece kulübümüzün yöneticilerinin açıklamalarına itibar edilmesini rica ediyoruz. Takımımızın menfaatleri doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfaspor, kısa süre önce futbolcular İsmail Dinler ve Alican Karadağ ile yollarını ayırmıştı.

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