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'un 3 transferi kampa yetişecek

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 12:25 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 12:27
Trabzonspor'un 3 transferi kampa yetişecek
Trabzonspor'un 3 transferi kampa yetişecek

’un devre arası transferinde el sıkıştığı , ve ’nın, Antalya'da yapılacak kampa katılacağı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıda beklentileri karşılayamayan ve 13'üncü sırada yer alarak hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'da transfer çalışmalarına hız verildi. Pirensip anlaşmasına varılan savunma oyuncuları Emmanuel Mas, ve Joao Pereira'nın Antalya'da yapılacak devre arası kampına katılacağı bildirildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Bordo mavililerin el sıkıştığı, San Lorenzo takımında forma giyen 27 yaşındaki sol bek , Sporting Lisbon'dan 32 yaşındaki sağ bek ve Spartak Moskova'dan 29 yaşındaki stoper Serdar Taşçı, son kontrollerin ve görüşmelerin ardından kampa katılacak.

GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Bu arada, 'un hücum hattını güçlendirme noktasında yurtiçi ve yurtdışında çalışmaları sürdürdüğü, bordo mavililerin sezon başında da kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Osmanlıspor'dan orta saha oyuncusu Badou Ndiaye için yeniden harekete geçtiği kaydedildi. Trabzonspor'da ayrıca sağ kanat ve forvet hattına da takviye yapılması konusunda çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

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