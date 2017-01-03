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, 'u 'a kiraladı

  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 11:02 Güncelleme Tarihi: 3.1.2017 11:07
Galatasaray, Salih Dursun'u Antalyaspor'a kiraladı
Galatasaray, Salih Dursun'u Antalyaspor'a kiraladı

, 'u 'a kiraladığını açıkladı

, yaptığı açıklamada 'un 'a kiralandığını duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcularımızdan Salih Dursun'un 2016 - 2017 sezonunun sonuna kadar Antalyaspor Spor Faaliyetleri Tic. Ve San. A.Ş'ye (Antalyaspor) geçici i konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya Şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 250.000 TL'dir. Ayrıca, Antalyaspor 15 Haziran 2017 tarihine kadar net 250.000 TL bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma opsiyonuna sahiptir."

SALİH DURSUN, ANTALYASPOR’DA

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