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İşte Yasin Öztekin'in kadro dışı kalma sebebi!

FOTOMAÇ
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 09:43 Güncelleme Tarihi: 3.1.2017 09:51
İşte Yasin Öztekin'in kadro dışı kalma sebebi!
İşte Yasin Öztekin'in kadro dışı kalma sebebi!

Galatasaray'ın, kupada Tuzlaspor'a 3-2 kaybettiği maçta sarı kartı varken rakibin bileğine basan ve oyundan atılan Yasin Öztekin'in cezası belli oldu: Süresiz kadro dışı. LİG yarışı devam ederken Adanaspor karşılaşmasında oyundan alınınca formasını çıkarıp yere attığı için kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki futbolcunun bileti Tuzlaspor mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sonrası resmen kesildi. Dün öğlen saatlerinde gündeme bomba gibi düşen haberi Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu da doğruladı.

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