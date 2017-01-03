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, Rincon'u transfer etti

AA
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 11:15
Juventus, Rincon'u transfer etti
Juventus, Rincon'u transfer etti

Serie A ekiplerinden , Genoa'dan Venezuelalı orta saha oyuncusu 'u 8 milyon avro karşılığında transfer etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Venezuelalı orta saha oyuncusu Tomas Rincon'u kadrosuna kattı.

Kulübünden yapılan açıklamada, Genoa forması giyen 28 yaşındaki Rincon ile 8 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Venezuela Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Rincon, bu sezon Genoa ile Serie A'da 16 maça çıktı.

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