Juventus, Rincon'u transfer etti

Serie A ekiplerinden Juventus, Genoa'dan Venezuelalı orta saha oyuncusu Tomas Rincon'u 8 milyon avro karşılığında transfer etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Venezuelalı orta saha oyuncusu Tomas Rincon'u kadrosuna kattı.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, Genoa forması giyen 28 yaşındaki Rincon ile 8 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Venezuela Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Rincon, bu sezon Genoa ile Serie A'da 16 maça çıktı.