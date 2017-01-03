Palmeiras, Vitor Hugo için servet istedi!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Vitor Hugo için kulübünün istediği rakam ortaya çıktı.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Vitor Hugo için kulübü Palmeiras adeta servet değerinde bir bonservis bedeli istedi.

Brezilya basınında yer alan habere göre yeşil beyazlı ekip, Galatasaray'ın Hugo için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. 25 yaşındaki stoper için istenen bu rakam yüksek bulunurken G.Saray'ın pazarlığı 6,5 milyon Euro seviyesine çekmek istediği vurgulandı.

Öte yandan oyuncuyla yaz döneminde Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtildi. 2021 yılına kadar Palmeiras ile sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisinin %50'si bir başka Brezilya takımı Sao Paulo'da bulunuyor.

GALATASARAY'DA DEFANSA VİTOR HUGO TRANSFER EDİLİYOR