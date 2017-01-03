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, için servet istedi!

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 11:33 Güncelleme Tarihi: 3.1.2017 11:38
Palmeiras, Vitor Hugo için servet istedi!
Palmeiras, Vitor Hugo için servet istedi!

'ın listesinde yer alan için kulübünün istediği rakam ortaya çıktı.

'ın etmek istediği için kulübü adeta servet değerinde bir bonservis bedeli istedi.

Brezilya basınında yer alan habere göre yeşil beyazlı ekip, Galatasaray'ın Hugo için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. 25 yaşındaki stoper için istenen bu rakam yüksek bulunurken G.Saray'ın pazarlığı 6,5 milyon Euro seviyesine çekmek istediği vurgulandı.

Öte yandan oyuncuyla yaz döneminde Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtildi. 2021 yılına kadar Palmeiras ile sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisinin %50'si bir başka Brezilya takımı Sao Paulo'da bulunuyor.

GALATASARAY'DA DEFANSA VİTOR HUGO TRANSFER EDİLİYOR

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