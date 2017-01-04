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Hull City'de Phelan dönemi sona erdi

AA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 11:36 Güncelleme Tarihi: 4.1.2017 11:36
Hull City'de Phelan dönemi sona erdi
Hull City'de Phelan dönemi sona erdi

Premier Lig'de son sırada yer alan Hull City, İngiliz teknik adam Phelan ile yollarını ayırdı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Hull City, teknik direktör Mike Phelan'ın görevine son verdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2015'te yardımcı antrenörlüğe getirilen, ekim ayından bu yana da teknik direktörlük görevini üstlenen 54 yaşındaki İngiliz çalıştırıcıyla yolların ayrıldığı bildirildi.

Mike Phelan, İngiltere'nin Norwich City, Blackpool, Stockport County ve Manchester United ekiplerinde antrenörlük yapmıştı.

Bu sezon yükseldiği Premier Lig'de 9 haftadır galip gelemeyen Hull City, geride kalan 20 maçta topladığı 13 puanla son sırada yer alıyor.

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