İşte Süper Lig'de 2. yarının 5 haftalık programı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 5 haftalık programı açıklandı. 2017'nin ilk lig maçı, 13 Ocak Cuma günü Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 5 haftalık programı açıklandı. İlk yarısı 16 hafta oynanan 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 18 hafta oynanacak. 2017 yılının ilk Süper Lig karşılaşması 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Süper Lig'in 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta programları şu şekilde:

17. HAFTA

13 Ocak Cuma

20.00 Bursaspor-Trabzonspor

14 Ocak Cumartesi

13.30 K.Karabükspor-Akhisar Bld.

13.30 Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray

15 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor

16 Ocak Pazartesi

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş

18. HAFTA

21 Ocak Cumartesi

13.30 Akhisar Bld.-Kayserispor

16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor

19.00 Bursaspor-Adanaspor

19.00 K.Karabükspor-Galatasaray

22 Ocak Pazar

13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

23 Ocak Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş

19. HAFTA

28 Ocak Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor-K.Karabükspor

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Galatasaray-Akhisar Bld.

29 Ocak Pazar

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor

15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor

16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe

30 Ocak Pazartesi

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor

20.00 Adanaspor-Kasımpaşa

20. HAFTA

10 Şubat Cuma

19.00 K.Karabükspor-Beşiktaş

11 Şubat Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği

16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor

19.00 Bursaspor-Fenerbahçe

12 Şubat Pazar

13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir

13.30 Akhisar Bld.-Çaykur Rizespor

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor

19.00 Galatasaray-Kayserispor

13 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantepspor-Adanaspor

21. HAFTA

17 Şubat Cuma

19.00 Kayserispor-Bursaspor

18 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor-K.Karabükspor

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray

19 Şubat Pazar

13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor

15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa

15.30 Adanaspor-Osmanlıspor

19.00 Beşiktaş-Akhisar Bld.

20 Şubat Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor