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İşte Süper Lig'de 2. yarının 5 haftalık programı

  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 17:02
İşte Süper Lig'de 2. yarının 5 haftalık programı
İşte Süper Lig'de 2. yarının 5 haftalık programı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 5 haftalık programı açıklandı. 2017'nin ilk lig maçı, 13 Ocak Cuma günü Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 5 haftalık programı açıklandı. İlk yarısı 16 hafta oynanan 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 18 hafta oynanacak. 2017 yılının ilk Süper Lig karşılaşması 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Süper Lig'in 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta programları şu şekilde:

17. HAFTA

13 Ocak Cuma
20.00 Bursaspor-Trabzonspor

14 Ocak Cumartesi
13.30 K.Karabükspor-Akhisar Bld.
13.30 Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray

15 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği
16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor
19.00 Fenerbahçe-Adanaspor

16 Ocak Pazartesi
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş

18. HAFTA

21 Ocak Cumartesi
13.30 Akhisar Bld.-Kayserispor
16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor
19.00 Bursaspor-Adanaspor
19.00 K.Karabükspor-Galatasaray

22 Ocak Pazar
13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

23 Ocak Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş

19. HAFTA

28 Ocak Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor-K.Karabükspor
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Galatasaray-Akhisar Bld.

29 Ocak Pazar
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor
15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe

30 Ocak Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa

20. HAFTA

10 Şubat Cuma
19.00 K.Karabükspor-Beşiktaş

11 Şubat Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği
16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor
19.00 Bursaspor-Fenerbahçe

12 Şubat Pazar
13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir
13.30 Akhisar Bld.-Çaykur Rizespor
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor
19.00 Galatasaray-Kayserispor

13 Şubat Pazartesi
20.00 Gaziantepspor-Adanaspor

21. HAFTA

17 Şubat Cuma
19.00 Kayserispor-Bursaspor

18 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor-K.Karabükspor
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray

19 Şubat Pazar
13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor
15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa
15.30 Adanaspor-Osmanlıspor
19.00 Beşiktaş-Akhisar Bld.

20 Şubat Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor

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