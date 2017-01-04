Kayserispor, Sergen Yalçın'la anlaştı

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktörlük için Sergen Yalçın'la anlaştı.

A Spor'un verdiği bilgiye göre son olarak Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Kayserispor, takımın başına Sergen Yalçın getirildi.

Kayserispor'un 18 Ocak Çarşamba günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Kayserispor 12 puanla 18 takımlı ligin 16. sırasında yer alıyor.