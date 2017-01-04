Kulüplerin gözü "serbest" yıldızlarda

Yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan kulüplerin gözü, sözleşmeleri lig sonu bitecek yıldız futbolculara çevrildi. Sezon sonuna kadar kulüpleriyle sözleşme yenilemedikleri takdirde Ibrahimovic, Terry, Toure, Alonso, Robben, Torres, Balotelli başta olmak üzere birçok futbolcu serbest kalacak.

Spor Toto Süper Lig'de sözleşmelerinin sonuna gelen futbolcular hakkında çıkan transfer iddiaları, Avrupa'nın üst düzey liglerinde sezon sonunda kontratı bitecek önemli isimleri akıllara getirdi.

Yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve gözünü serbest oyuncu piyasasına çeviren kulüpleri hareketli bir yaz transfer dönemi bekliyor.

Manchester United'dan Zlatan Ibrahimovic, Chelsea'den John Terry ve John Obi Mikel, Manchester City'den Yaya Toure ile Jesus Navas, Bayern Münih'ten Xabi Alonso ve Arjen Robben, Real Madrid'den Pepe ve Nice'ten Mario Balotelli, sezon sonunda sözleşmesi bitecek ünlü futbolcular arasında yer alıyor.

ZLATAN IBRAHİMOVİC



Futbolda Bosman kuralları gereği sözleşme bitiş tarihinin 6 ay öncesinden oyuncularla ön anlaşma imzalanabiliyor.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan İsveçli Ibrahimovic, bu sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular arasında en göze çarpan isim olarak dikkatleri çekiyor.

Attığı goller ve asistleri ile Manchester United'ın kilit ismi durumunda olan 35 yaşındaki yıldız oyuncu, ilerleyen yaşına rağmen çıktığı 28 maçta 18 gol atıp, 6 asistlik performans sergiledi.

İngiliz basınına konuşan Ibrahimovic, kendisini 20 yaşında hissettiğini ve 40 yaşına kadar futbol oymak istediğini söylemişti. İsveçli yıldız oyuncunun gelecek sezon da kırmızı-siyahlı ekiple yola devam edeceği öngörülüyor.

JOHN TERRY

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Chelsea'de 1998 yılından bu yana forma giyen 36 yaşındaki John Terry'nin sezon sonunda bitecek kontratı yenilenmeyecek.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 5 lig maçında forma giyebilen Terry'ye, Çin ekibi Shanghai Shenhua tarafından 12 milyon sterlinlik teklif geldiği ve İngiliz futbolcunun bunu reddettiği de ifade edildi.

Chelsea yönetimi, 678 resmi karşılaşmada 63 gol atıp, 29 asist üreten ve kaptanlığını yaptığı takımda 4 lig şampiyonluğu yaşayan Terry'ye sezon sonunda antrenörlük veya futbol elçiliği görevini vererek, deneyimli ismi kulüpte farklı rollerde kullanmayı planlıyor.

ARJEN ROBBEN VE XABİ ALONSO

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Hollandalı Arjen Robben ile İspanyol Xabi Alonso'nun sözleşmeleri yenilenmediği takdirde sezon sonunda serbest kalma ihtimalleri bulunuyor.

Daha önce adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan 32 yaşındaki Robben, bu sezon 14 resmi maçta 6 gol atıp, 6 asist yaptı.

Bayern Münih'in üst yöneticisi (CEO) Karl-Heinz Rummenigge, Hollandalı yıldızla yeni sözleşme konusunda iyimser olduğunu ve Robben'in takımda kalacağına inandığını söylemişti.

Alman ekibinde sözleşmesi sona erecek olan bir diğer ünlü isim ise İspanyol Xabi Alonso. 35 yaşındaki tecrübeli yıldız, bu sezon 14 lig maçında 3 kez fileleri havalandırdı.

YAYA TOURE VE JESUS NAVAS

İngiliz ekibi Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola ile arasındaki sorun yüzünden bir süre kadro dışı kalan Fildişi Sahilli futbolcu Yaya Toure, hem takım arkadaşlarından hem de hocasından özür dilemesinin ardından kulübünde yer bulabilmişti.

Bu yıl milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan 33 yaşında futbolcu, 9 lig maçında 3 gol kaydetti. 12. haftada Crystal Palace karşısında takımını 1-0 öne geçiren Toure, 1-1 berabere devam eden maçın 83. dakikasında galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

İspanyol Jesus Navas da takımda sözleşmesi bitecek futbolcular arasında bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 3 asist yaptığı 19 resmi maçta golle tanışamadı.

SERBEST KALMA İHTİMALİ OLAN FUTBOLCULAR

Avrupa'da, kulüpleriyle sözleşme yenilememeleri halinde sezon sonunda serbest kalacak futbolculardan bazıları şunlar: