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Middlesbrough, Rudy Gestede'yi kadrosuna kattı

AA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 15:33
Middlesbrough, Rudy Gestede'yi kadrosuna kattı
Middlesbrough, Rudy Gestede'yi kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough, Beninli forvet Gestede ile 3,5 yıllığına anlaştı

İngiltere Premier Lig takımlarından Middlesbrough, 28 yaşındaki golcü futbolcu Rudy Gestede'yi 30 Haziran 2020'ye kadar kadrosuna kattı.

Middlesbrough Kulübünden yapılan açıklamada, Beninli forvet Gestede ile 3,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Bonservis bedeliyle ilgili açıklamada bulunulmazken, İngiliz basınında Middlesbrough'un, Aston Villa'ya 6 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.

Gestede, 2015'te katıldığı Aston Villa ile 55 maça çıkıp, 10 gole imza attı.

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