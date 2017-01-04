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Oğuzhan Özyakup'tan penaltı tartışmasına son nokta

  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 16:14
Oğuzhan Özyakup'tan penaltı tartışmasına son nokta
Oğuzhan Özyakup'tan penaltı tartışmasına son nokta

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Spor Toto Süper Lig'de hedeflerinin sezon sonu yine şampiyonluk olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlıların Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyen Oğuzhan, sezonun ilk yarısının kendileri için zor ve yorucu geçtiğini belirtti.

Lider Medipol Başakşehir'in yetenekli futbolculardan oluşan tecrübeli bir takım olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Sonuçta şampiyonluğa giden takımlar az çok belli. İlk 4'teki takımlar. Şampiyon olmak istiyoruz. Beşiktaş her sene şampiyonluk için oynar. Bu sene de öyle olacak. Üstümüzde olduğu için rakibimiz Medipol Başakşehir ama Fenerbahçe ve Galatasaray da var. Bu takımların arasında az puan farkı bulunuyor. İyi oynadığımız sürece ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Şampiyonluğa doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

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