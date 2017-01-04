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, Oumari'yi 850 bin dolara sattı

İHA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 11:45
Sivasspor, Oumari'yi 850 bin dolara sattı
Sivasspor, Oumari'yi 850 bin dolara sattı

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da Lübnanlı stoper , 850 bin dolar karşılığında Dubai ekiplerinden 'a transfer oldu.

Sivasspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Joan Oumari'nin transferi konusunda kulübümüz ile Dubai ekibi Al Nasr anlaşmaya vardı" ifadesi kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Alman ekibi FSV Frankfurt'tan transfer edilen , 17'si Süper Lig, 13'ü TFF 1. Lig ve 4'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 maçta forması giydi. Tecrübeli oyuncu 2 kez de gol sevinci yaşadı.

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