Trabzonspor, Mas ve Pereira'yı resmen açıkladı!

Trabzonspor, Joao Pereira ve Emmanuel Mas transferlerini KAP'a bildirdi. İşte Pereira ve Mas'in Trabzonspor'a maliyetetleri...

Trabzonspor, Portekizli futbolcu Joao Pereira ve Arjantinli Emmanuel Mas'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

JOAO PEREIRA

"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 - 2017 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret

2017 - 2018 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"

EMMANUEL MAS

"Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ve kulübü Club Atletico San Lorenzo De Almagro ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;Club Atletico San Lorenzo De Almagro Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 1.500.000.- EUR ödenecektir.

"Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 - 2017 futbol sezonu için 986.000.-EUR garanti ücret,

2017 - 2018 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret,

2018 - 2019 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret,

2019 - 2020 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"