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Yunus Mallı teklif bekliyor

AA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 17:37
Yunus Mallı teklif bekliyor
Yunus Mallı teklif bekliyor

Mainz 05'te forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'nın menajeri İlhan Mallı "Mainz'dan şimdiye kadar sözleşme uzatma teklifi almadık. Bu biraz tuhaf" dedi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05'te forma giyen Yunus Mallı'nın menajeri İlhan Mallı, 2018'te sözleşmesi sona erecek milli futbolcu için kulüpten bir teklif almadıklarını söyledi.

İlhan Mallı, Sportbild dergisine yaptığı açıklamada, Mainz 05'ten kontrat yenileme teklifi gelmesi halinde bunu düşüneceklerini belirterek, "Mainz 05'ten şimdiye kadar sözleşme uzatma teklifi almadık. Bu biraz tuhaf." değerlendirmesinde bulundu.

Dergide yer alan haberde, sezon sonuna kadar Mainz 05'e 10-15 milyon avroluk teklif gelmemesi durumunda, kulübün milli oyuncuya sözleşme uzatma önerisinde bulunacağı kaydedildi.

Bu sezon 24 resmi karşılaşmada 8 gol ve 8 asistle oynayan Yunus Mallı, takımının başarısında önemli pay sahibi oldu.

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