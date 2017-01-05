Göztepe'de transfer

İsviçre'nin Wil 1900 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

TFF 1. Lig'in ilk devresini lider kapatan Göztepe, son olarak İsviçre'nin Wil 1900 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sözleşme imzalayan Murat Akın'ın sarı-kırmızılıların Antalya kampına katıldığı bildirildi.

Belçika'nın Beveren takımından 2008'de Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Murat Akın, 2008-2016 yıllarında çeşitli takımlarda 176'sı 1. Lig, 44'ü Süper Lig ve 26'sı Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere toplam 246 maçta görev aldı.