Kayserispor'da Sergen Yalçın mesaiye başlıyor

Kayserispor Kulübü Başkan Adayı Erol Bedir, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yarından itibaren takımın kampına dahil olacağını söyledi.

Kayserispor Kulübü Başkan Adayı Erol Bedir, kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. 19 Ocak'ta yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul'da aday olduğunu açıklayan Erol Bedir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bazı sivil toplum kuruluşlarının önderlerinin istişaresi sonucunda, 19 Ocak'ta yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul'da tarafınca bir yönetim kurulu oluşturulmasına karar verildiğini söyledi.



Erol Bedir, pazartesi gününden itibaren Olağanüstü Genel Kurul'a kadar yapılacak olanları şöyle sıraladı:



"Mevcut kulüp yönetimden vekaletname alınarak kulüpteki rutin çalışmalar sürdürülmüş ve takım devre arası kamp için Antalya'ya gönderilmiştir. Federasyona başvurarak geçmiş alacakları nedeniyle fesih talep eden yabancı futbolcularımızın alacakları hesaplanarak yatırılmış ve fesihler önlenmiştir. Futbolcumuz Nakoulma biz görevi almadan aynı nedenlerle fesih işlemi yapmış ve serbest kalmıştır. Ancak halen Nakoulma konusunda da sözleşme yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer futbolcularımızın, geçtiğimiz sezondan ve bu sezon ilk yarısından birikmiş ciddi miktarda alacakları mevcuttur. Ancak bu kardeşlerimizle de 1-2 gün içinde (hafta sonuna kadar) görüşmeler yapılacak ve alacaklarına istinaden ödemeler yapılacaktır."



SERGEN YALÇIN YARIN TAKIMA KATILIYOR



Bedir, Kayserispor'un köklü ve popüler bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Takımın başına Türk futbolunun efsane futbolcusu ve yeni jenerasyonun başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın getirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. (Yardımcıları bugün başlamış olup, Sergen hoca Cuma günü takıma katılacaktır.) Sergen hocanın tespitleri sonucu, kulübümüzü daha yukarı çekebilecek şehrimize ve prensiplerimize uygun oyuncuların transferi konusunda da çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Tüm bu çalışmalara rağmen başarmanın sırrı, hemşehrilerimizin bu çalışmaları yürekten desteklemeleri ve önerilerini bizimle paylaşmalarında yatmaktadır. Şehrin kenetlenmesi ve tek vücut haline gelerek, Kayseri Kadir Has Stadı'nı rakip takımların korkulu rüyası haline getirmesi çok önem arz etmekte, deplasman maçlarında ise, ev sahibi takımların çok da rahat olmaması için 'Bize her yer Kayseri' prensibi önem taşımaktadır. Başarı için, ayağa kalkmak için imkanlarımızdan önce yüreklerimizi birleştirelim" açıklamasını yaptı.