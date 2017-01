Mehmet Ekici için en doğru adres Fenerbahçe

Rıdvan Dilmen transfer döneminin öne çıkan isimlerini mercek altına aldı

"Mehmet Ekici Fenerbahçe, Aatif Trabzon'da iyi iş yapar. Beşiktaş'ın ise ona ihtiyacı yok. Eto'o'yu alırsa, şampiyonluk şansı yüzde 15 artar. G.Saray'a iki stoper şart."



Fenerbahçe'de de Trabzonspor'da da para yok… O yüzden de takas konuşuluyor. Aatif, Fenerbahçe'de olmasa da olur. Alternatifleri var. Ama Trabzonspor'un Aatif'a ihtiyacı var. Mehmet Ekici Fenerbahçe'de iş yapar. Alper'le dönüşümlü oynar, hatta kolay maçlarda iki orta sahadan biri o olabilir. Mehmet Ekici'nin topa vurma özelliği iyi. Korner ve faul frikiğini müthiş kullanıyor. Fenerbahçe için iyi bir durum. Bu takımın geçiş oyuncusu Mehmet Topal ve Souza'dan biri olmalı. İki kulüp için de bu transfer hayırlı olur. Beşiktaş'ın Mehmet Ekici'ye ihtiyacı yok. İstiyorsa boşuna istiyor. Çünkü Beşiktaş'ın o bölgede Talisca, Oğuzhan, Tolgay gibi çok sayıda adamı var. Ben Mehmet Ekici olsam Beşiktaş'a gitmem. Oynayacağım takımlara bakarım. Fenerbahçe'yi tercih ederim. Ben stoper olsam Fenerbahçe istese gitmem, Beşiktaş'a giderim. Hele Galatasaray istese kesin oraya giderim. Ahmet Çalık Beşiktaş'ta ve Galatasaray'da banko oynar ama Fenerbahçe'de oynayamaz. Mehmet Ekici Beşiktaş'ta oynayamaz. Kulübede bekler… Ama Fenerbahçe'de forma şansı yüksek. Alper'le değişmeli oynarlar. Bazı maçlarda Souza dinlenir. Futbolcular oynayacakları kulüpleri tercih etmeliler.



BİR NOT: Süper Lig yarışında 70'in üzerinde puanı ancak bir takım alabilir düşüncesindeyim. Yarışın gidişatı, barajın bir hayli düşük olacağını gösteriyor.



TRANSFER

ÇİLEKLER-BÖCEKLER YOK

Kulüplerin transfer politikalarına baktığımız zaman ortaya çıkan bir gerçek var o da para olmadığı… Eski dönemlerde olduğu gibi çilekler, böcekler ortalarda yok. Herkes "Kadroyu boşaltırsam alırım" düşüncesinde. Çünkü her şeyden önce UEFA kriterleri geliyor… UEFA şartlara bakıyor ve "Sen transfer yapamazsın" diyor. Kulüpler de bu yüzden kiralık transferlere, bonservissiz transferlere yöneliyorlar. Beşiktaş'ın Babel'i alması, Fenerbahçe'nin Karavayev'i transfer etmesi gibi.



KARAVAYEV

ADVOCAAT 100 METRECİ SEVİYOR

Her antrenörün yapısı farklı. Dick Advocaat öndeki oyuncularının 100 metreci olmasını istiyor. Karavayev hızlı bir oyuncu. Fenerbahçe'de öndeki oyuncuların defansı zayıf olsun zaten. Kontratak oyuncuya dar alanda iş yapacak tabela değiştirecek oyuncuya ihtiyaç var. Öndeki 3 oyuncunun ikisinin iyi oynaması gerek. Lens'in hep iyi oynaması, Sow'un enteresan goller atması, Volkan Şen'in artık gol atması, Van Persie'nin ise her hafta güvenilir durumda olması lazım. Fenerbahçe takımı öndekiler ve arkadakiler diye ayrılmış durumda.



RYAN BABEL

ÇOK DEĞERLİ BİR TRANSFER

Babel'in bir Kasımpaşa serüveni oldu ama asıl çıkışını Hollanda Milli Takımı'nda yaptı. Babel'le ilgili Kasımpaşa'dan hocası Şota'nın "Mükemmel bir oyuncu" sözü önemli bir referanstır. Olcay'ın bu yılki performansının iyi olmaması nedeniyle Babel'in etkili olacağını düşünüyorum. Vodafone Arena'nın da zemini Babel'e uygun. Babel çok değerli bir transfer. Vasat bir sezon geçiren Oğuzhan, Tolgay, Olcay, Aboubakar'a rağmen hala herkesin favorisi Beşiktaş ise bir potansiyel var demektir. Beşiktaş'ın ilk ihtiyacı bir stoper alması lazım. Yani 24 kişilik Beşiktaş kadrosundaki en hızlı oyuncusu Marcelo'nun yanına bir oyuncu düşünülmesi şart.







SAMUEL ETO'O

ŞANSINI YÜZDE 15 ARTIRIR

Beşiktaş'a gelirse şampiyonluk şansını yüzde 15 artırır. Eto'o Antalyaspor'un standartlarına göre yüksek para kazanıyor. Eto'o'nun yaşına gelmiş her oyuncu kariyerini Beşiktaş'ta bitirmek ister. Kafası başka bir yerde olan bir oyuncuyla Rıza Çalımbay çalışır mı bilmiyorum. Bu işin olumlu ya da olumsuz sonlandırılması gerek. Yoksa Antalya için de sıkıntılı bir süreç.



AHMET ÇALIK

BİR DEĞİL İKİ STOPER LAZIM

Serdar Aziz sezonu kapattı maalesef, Chedjou gözden çıkarıldı. Galatasaray'ın iki stoper alması lazım. Ahmet Çalık faydalı olur. Gençlerbirliği gibi ekol bir kulüpte 22 yaşında takım kaptanı olmuş bir oyuncu, büyük takıma gelirse liderlik havasıyla gelir. Bir tecrübeyi yaşayarak gelir. Hem de milli takım oyuncusu. Gelirse 'banko oynar' demiyorum. Semih ve Hakan formayı vermeyebilir. Ama formayı alırsa da sürpriz sayılmaz. Ancak G.Saray'ın 4 milyon Euro verebileceğini düşünmüyorum.



BRUMA

10 MİLYONA HEMEN SATILIR

Bruma 'nın bir piyasası var. 3 büyükler hangi oyuncusuna 10 milyon Euro verilse ismin önemi yok, düşünmeden satar. G.Saray Bruma'da gelecek görüyor ve sözleşmesini uzatmak istiyor. Bruma yıllık 4'ten 5 milyon Euro'dan aşağı bir rakama kalmak istemez. Podolski'ye 10 milyon Euro versinler G.Saray verir. Podolski'yi ben beğeniyorum ama oynamıyor. Topsuz alanda yok ama 10-15 gol atıyorsa eyvallah. Ama kadroda yok.



YASİN ÖZTEKİN

G.SARAY KULÜBÜ HATALI

Oyuncuyu taraftarın önüne atmamak gerek. Bir oyuncuyu itibarsızlaştırmak kolaydır. Takımın en çok gol atan oyuncusu, milli takımda oynuyor. Yasin'in kadro dışı kalmasına anlam veremiyorum. Galatasaray Kulübü ne Yasin'ler gördü. Aslolan kulüptür ama şampiyonluk yarışında hat-trick yapan bir oyuncu kadro dışıysa hatayı kulüpte ararım. Satıp, para kazanmak için bu tarz yollara giriyorlarsa bu da yanlış.



RODRİGUES

GOLCÜ ALMALARI GEREK

G.saray Rodrigues'i Bruma ile aynı tip oyuncusu olsun diye istiyor. Yasin bu kadar problemliyse, Podolski papatya falıysa, Sinan Gümüş'ten de verim alamadıklarını düşünüyorlarsa haklarını santrfordan yana kullanmaları gerek. Ben onların yerinde olsaydım leblebi gibi gol atacak bir santrfor alırdım.



HAKEMLER

YANLIŞ TEPEDEN BAŞLIYOR!

Hakemler hata mı yapıyor, yanlış mı? Fenerbahçe 'yanlış var' diyor… Evet bu yıl yanlışlar olmaya başladı. Yusuf Namoğlu, ekibi ile oturacak ve ne yapılması gerekiyorsa yapacak. Fenerbahçe'nin genel anlamda çıkışı doğrudur. Ben Yıldırım Demirören Bey'i severim, hele hele "2019'da TFF Başkanlığı'na adayım" dedikten sonra kendisinin daha da başarılı olmasını isterim. Aziz Yıldırım, kurullar konusunda yüzde 100 haklı. Demirören'in şirketinde çalışan avukatlar kurulda olmamalı. Yanlış baştan oluyor. Kulüplerin önerdiği kişiler kurullarda olursa o kurullardan adaletli karar çıkmaz.. Nerede çalışırsan çalış önce insan olacaksın. Vicdanının rahat olması için objektif ve adaletli olacaksın. Büyük kulüplerin hepsi en az bir hakemi bitirmiştir. Ali Aydın, Deniz Ateş Bitnel, Bülent Demirlek, Cem Papila...

Genç nesil de bunu bildiğinden büyüklere temkinli.