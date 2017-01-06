Andreas Beck'ten Eto'o açıklaması

Antalya Belek'de kamp hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta başarılı futbolcu Andreas Beck açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Alman futbolcu, kampta koşulların çok iyi olduğunu belirterek, "Hava sık sık değişiyor ama sahanın koşulları çok iyi. Otel koşulları da aynı şekilde. Ligin ikinci yarısında büyük hedeflerimiz var. Son maçı Bolu'ya karşı oynadık. Ardından izin yaptık. Zihinsel olarak dinlendik. 5 gündür burada sıkı bir şekilde çalışıyoruz. İkinci yarı için hazırlanıyoruz. Çok büyük hedeflerimiz var. Şampiyon olmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde ilerlemek istiyoruz. Bizi çok yoğun maç takvimi bekliyor bizde buna hazırlanıyoruz" diye konuştu.