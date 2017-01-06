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Antalyaspor'da Sivasspor'a kiralandı

DHA
  • Giriş Tarihi: 6.1.2017 14:01
Antalyaspor'da Rıdvan Şimşek Sivasspor'a kiralandı
Antalyaspor'da Rıdvan Şimşek Sivasspor'a kiralandı

Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda fazla şans vermediği defans oyuncusu , sezon sonuna kadar Sivasspor'a kiralandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, bu sezon forma şansı az bulan Rıdvan Şimşek, takımın Belek'te kamp yaptığı otelde arkadaşlarıyla vedalaştı. İlk yarı teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermediği futbolcular arasında yer alan , kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'a gönderildi. Defansın sağında forma giyen Rıdvan Şimşek'in sezon sonuna kadar Sivasspor'da forma giyeceği kaydedildi.

Rıdvan Şimşek, 29 Temmuz 2015'de Antalyaspor'a transfer olmuştu.

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