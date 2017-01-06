Beşiktaş, Matej Mitrovic'i borsaya bildirdi

Beşiktaş, Hırvatistan'ın Rijeka takımından transfer ettiği Matej Mitrovic'in maliyetini borsaya bildirdi.
Beşiktaş'ın Mitrovic'in transferiyle ilgili olarak borsaya yaptığı açıklama şöyle:
Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,
2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,
2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,
2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,
2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret
Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.