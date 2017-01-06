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'a Nijeryalı forvet:

İHA
  • Giriş Tarihi: 6.1.2017 11:15 Güncelleme Tarihi: 6.1.2017 11:19
Bursaspor'a Nijeryalı forvet: Isaac Success
Bursaspor'a Nijeryalı forvet: Isaac Success

, Premier Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen ve adı Galatasaray ile de anılan Nijeryalı forvet 'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı takımda dün Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yöneticiler bir araya geldi. Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen görüşmede deneyimli çalıştırıcı, bir süredir izlenen Premier Lig ekiplerinden Watford'un 20 yaşındaki forveti Isaac Success'in alınması yönünde rapor verdi.

İngiliz ekibine 15 milyon Euro'luk bonservis ücreti karşılığında Granada'dan transfer olan Nijeryalı golcünün kulübü oyuncuyu satmak istemezken, yeşil-beyazlı kulüp ise kiralama formülünü deniyor.

İsmi daha önce Galatasaray ile de anılan Success'in durumunun bir kaç gün içinde netlik kazanacağı bildirildi.

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