Galatasaray'da Ontivero'nun sözleşmesi feshedildi

Galatasaray son olarak Montreal Impact'e kiraladığı Ontivero'nun sözleşmesini feshetti.

Galatasaray, kadrosunda bulunan genç oyuncusu Lucas Ontivero ile yollarını ayırdı.

Ontivero için KAP'a bildirimde bulunan Galatasaray şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925.000 Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir."

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