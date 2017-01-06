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Matus Bero 3 hafta yok

İHA
  • Giriş Tarihi: 6.1.2017 13:27
Matus Bero 3 hafta yok
Matus Bero 3 hafta yok

Trabzonspor, kamp hazırlıklarını sürdürüyor. Kampta sakatlanan Matus Bero'nun dış menüsküs problemi yaşadığı ve 3 hafta sonra takımla çalışacağı bildirildi.

Antalya Belek'te kamp hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sabah idmanında hazırlıklarını sürdürdü. Kampta sakatlanan Bero'nun durumunun beklendiği kadar kötü olmadığı ifade edilirken, deneyimli orta sahanın dış menüsküsünde sorun olduğu ve 3 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara katılacağı bildirildi.

ANTRENMANDAN NOTLAR

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman düz koşuyla başladı. Ardından 5'e 2 top çalışması yapan Trabzonsporlu futbolcular sonrasında ise kondisyon idmanı gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise çift kale maç yapıldığı bildirildi.

N'DOYE DÖNDÜ

Öte yandan sakatlığı geçen N'doye düz koşu yaptı. Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda olan Akakpo dışında eksik bulunmuyor.

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