Podolski Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Levent Nazifoğlu Antalya kampında transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, Podolski ve Rodrigues transferleriyle ilgili net ifadeler kullandı.

Galatasaray'da flaş gelişme... Antalya'da devre arası kampında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, Lukas Podolski'nin yüksek ihtimalle Çin'e gideceğini, Rodrigues'in transferinin ise bittiğini belirtti.

Nazifoğlu, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Podolski'nin Çin'e transfer olmak üzere olduğunu ancak bu transferin Türkiye'deki ara transfer dönemi bitmeden gerçekleşmesi gerektiğini belirtirken, PAOK'un kanat oyuncusu Rodrigues transferinin ise bittiğini söyledi.