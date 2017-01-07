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'dan ayrılıyor

  • Giriş Tarihi: 7.1.2017 14:13 Güncelleme Tarihi: 7.1.2017 14:28
Podolski Galatasaray'dan ayrılıyor
Podolski Galatasaray'dan ayrılıyor

Sportif A.Ş. Yöneticisi Antalya kampında transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu,  ve transferleriyle ilgili net ifadeler kullandı.

Galatasaray'da flaş gelişme... Antalya'da devre arası kampında hazırlıklarını sürdüren 'da yönetim kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, Lukas Podolski'nin yüksek ihtimalle Çin'e gideceğini, Rodrigues'in transferinin ise bittiğini belirtti.

Nazifoğlu, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında 'nin Çin'e transfer olmak üzere olduğunu ancak bu transferin Türkiye'deki ara transfer dönemi bitmeden gerçekleşmesi gerektiğini belirtirken, PAOK'un kanat oyuncusu transferinin ise bittiğini söyledi.

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