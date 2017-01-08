Advocaat'ın hedefi: Ana planı güçlendirmek

Antalya’da yeni bir taktik plan peşinde koşmayan F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, oyuncularını elindeki mevcut sisteme en iyi şekilde adapte edebilmek için çalışıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Antalya kampında taktik anlamda yeni bir plan kurmaktan çok, ellerindeki mevcut stratejiyi daha güçlü şekilde uygulayabilmeleri için çalışmalar yaptırıyor. Taktik idmanda, futbolcuların hızla topu kanatlara yönlendirmesini isteyen Advocaat, çift kale maçlarda ise, rakibe gölge markaj ve topu kaptıkları anda hızlı hücum felsefesi üzerinde duruyor.



KARAVAYEV VE LENS'İ BULUN

Advocaat, şuandaki kadroda kanatlarda sağda yeni transfer Karavayev, solda Lens ile yoluna devam ediyor. İki oyuncunun çabukluğundan faydalanmak isteyen Hollandalı teknik adamın kafasındaki ideal oyunda bu iki oyuncunun yerinin çok önemli olduğu öğrenildi. Dick Advocaat, orta alan oyuncularından topu kaptıkları anda hemen Lens ve Karavayev'i bulmalarını istiyor.



BUGÜN RAKİP DENİZLİSPOR

Fenerbahçe Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'a karşı oynayacak. Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı'ndaki maç 19.00'da başlayacak ve FB TV'den yayınlanacak.

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ŞAMPİYON HASAN ALİ

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, dün sabah dayanıklılık testinden geçti. Teknik direktör Advocaat yönetiminde, kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen test 11.00'de başladı ve 2 ayrı grup halinde yapıldı. Testte Hasan Ali Kaldırım birinci, İsmail Köybaşı ikinci olurken, üçüncü sırayı Karavayev aldı. Bu arada izinli olan Fernandao da dün takıma dahil oldu.