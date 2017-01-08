X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Felipe Melo, Palmeiras ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Felipe Melo, Palmeiras ile anlaştı

  • Giriş Tarihi: 8.1.2017 16:47 Güncelleme Tarihi: 8.1.2017 17:04
Felipe Melo, Palmeiras ile anlaştı
Felipe Melo, Palmeiras ile anlaştı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Felipe Melo, Brezilya ekibi Palmeiras ile 2019 yılı sonuna kadar anlaştı

İtalya'nın Inter takımında forma giyen Felipe Melo, ülkesine döndü.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve taraftarların sevgilisi olan Melo, Brezilya'nın Palmeiras kulübü ile anlaştı.

2019'un sonuna kadar sözleşmeye imza atan oyuncu ailesi için ülkesine dönme kararı verdiğini söyledi.

Felipe Melo, son olarak İtalyan ekibi Inter'de forma giyip 38 maçta 1 gole imza atmıştı. Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'da ise 154 karşılaşmada 18 gol kaydetmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.