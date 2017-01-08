Felipe Melo, Palmeiras ile anlaştı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Felipe Melo, Brezilya ekibi Palmeiras ile 2019 yılı sonuna kadar anlaştı

İtalya'nın Inter takımında forma giyen Felipe Melo, ülkesine döndü.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve taraftarların sevgilisi olan Melo, Brezilya'nın Palmeiras kulübü ile anlaştı.

2019'un sonuna kadar sözleşmeye imza atan oyuncu ailesi için ülkesine dönme kararı verdiğini söyledi.

Felipe Melo, son olarak İtalyan ekibi Inter'de forma giyip 38 maçta 1 gole imza atmıştı. Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'da ise 154 karşılaşmada 18 gol kaydetmişti.