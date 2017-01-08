Fenerbahçe'de şok sakatlık!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için Antalya'da kampta bulunan Fenerbahçe ile TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor arasında oynan hazırlık maçının 34. dakikasından Volkan Şen sakatlanarak sahayı terk etti.
Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve PTT 2. Lig Ekiplerinden Denizlispor, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Stadından hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Volkan Şen maçın 34. dakikasında sakatlanarak yerini devre arasında transfer edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaev'e bıraktı.