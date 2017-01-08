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Güray Vural, Kayserispor'a transfer oldu

  • Giriş Tarihi: 8.1.2017 15:18 Güncelleme Tarihi: 8.1.2017 15:20
Güray Vural, Kayserispor'a transfer oldu
Güray Vural, Kayserispor'a transfer oldu

Kayserispor, Trabzonspor'dan Güray Vural'ın bonservisinin alındığını ve oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transferi açıkladı.

Teknik direktörlüğünü Sergen Yalçın'ın yaptığı Kayserispor'dan yapılan açıklamada Trabzonspor forması giyen Güray Vural'ın bonservisinin alındığı ve oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklama...

''Trabzonspor'un Başarılı oyuncusu Güray Vural ve Kulübü ile anlaşılmış, Bonservisi alınmak sureti ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Güray VURAL sağlık kontrollerinin ardından kampımıza katılacaktır, ihtiyaç duyulan bölgelere takviye çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.

2-3 gün içerisinde yapacağımız takviyeleri kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz.''

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