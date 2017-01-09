X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Batalla'dan korkutan sakatlık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Batalla'dan korkutan sakatlık

İHA
  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 12:24
Batalla'dan korkutan sakatlık
Batalla'dan korkutan sakatlık

Hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Bursaspor’da, kaptan Pablo Martin Batalla’nın genç oyuncu Berat Jonathan Ustabaşı ile çarpışarak yaşadığı sakatlık korkuttu. İki oyuncu da antrenmanı yarıda bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren yeşil-beyazlılar, sabah saatlerinde yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sakatlığı süren oyuncular takımdan ayrı olarak çalıştı.

Dün Skenderbeu ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular, günü yenileme çalışması ile tamamlarken, diğer isimler ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanda genç oyuncu Berat Jonathan Ustabaşı ile Arjantinli yıldız Batalla'nın çarpışması korkuturken, her iki oyuncu da kanlar içinde yerde kaldı. Tedavisi yapılan iki oyuncu da çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.