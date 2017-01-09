“Galatasaray kilit açabilecek bir futbolcu transfer etti. Rodrigues’in en önemli özellikleri çevikliği, hızı ve topa hakimiyetinin üst seviyede olması. Sarı-kırmızılılar, onun için sıçrama tahtası olabilir”

Galatasaray'ın PAOK'tan kadrosuna kattığı Garry Rodrigues'i uzun yıllardır PAOK muhabirliği yapan Goal News'ten Antonis Tsakaleas, SABAH için değerlendirdi. İşte Komşu'nun gözünden Rodrigues: "Galatasaray kazanma hırsı olan, kilit açabilecek bir futbolcu transfer etti. Garry Rodrigues'in en önemli özelliği çevikliği, hızı, topa hakimiyetinin üst seviyede olması ve ceza sahasında topla çok rahat hareket etmesi. Takımı karşı sahaya taşıyan, kararlı, özgüveni yüksek bir futbolcu. Ofansif özelliklerinin yanı sıra defansif anlamda da her zaman sahadadır. Tek eksisinin ceza sahası dışından sık ama başarızca çektiği gereksiz şutlar olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray onun için bir sıçrama tahtası olabilir. Rodrigues, PAOK'ta 400 bin Euro kazanıyordu şimdi 1.5 milyon kazanacak. Bu farka kim olsa Selanik'ten İstanbul'a koşarak gider."



PAOK TARAFTARI TEPKİLİ

Yunanistan'da yayınlanan Goal News'te görev yapan Antonis Tsakaleas, PAOK taraftarının Gary Rodrigues'i Galatasaray'a satan yönetimlerine çok kızgın olduklarını ifade etti ve "PAOK çok önemli bir ismini kaybetti, taraftarın üzüntüsünü anlayabiliyorum" diye konuştu.



Dün akşam İstanbul'a gelen Rodrigues, bugün sağlık kontrolünden geçecek.