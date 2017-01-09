Galatasaray-El-İttifak dostluk maçı

Galatasaray, Suudi Arabistan’ın El İttifak ekibiyle hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. El İttifak - Galatasaray maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi takımlarından El İttifak ile Galatasaray arasında oynanacak dostluk maçı, Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda saat 19.00'da başladı

Galatasaray devre arası kampında ilk hazırlık maçını Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile yapıyor. Suudi Arabistan'da oynanan mücadelede TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara geliyor.