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Mesut Özil'in geleceği Arsene Wenger'e bağlı

İHA
  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 15:09 Güncelleme Tarihi: 9.1.2017 15:10
Mesut Özil'in geleceği Arsene Wenger'e bağlı
Mesut Özil'in geleceği Arsene Wenger'e bağlı

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, "Beni Arsenal'e transfer eden ve bana güvenen Wenger'dir. Sözleşme yenilemem için takımın gelecekteki teknik direktörünün kim olacağı netlik kazanmalı" dedi.

Mesut Özil, Alman Kicker dergisine Premier Lig ekibi Arsenal'de kalıp kalmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiliz ekibi ile sözleşme yenileyip yenilememesinin parayla ilgili olmadığını belirten yıldız futbolcu, "Kulüp, bu takımda oynamamın nedeninin Arsene Wenger olduğunu biliyor. Beni Arsenal'e transfer eden ve bana güvenen Wenger'dir. Sözleşme yenilemem için takımın gelecekteki teknik direktörünün kim olacağı netlik kazanmalı. Wenger'in takımdaki geleceğinin netleşmesi gerek" diye konuştu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Wenger yönetimindeki Arsenal Premier Lig'de 20 haftada 41 puanla 5. sırada yer alıyor. Mesut Özil'in Arsenal ile olan sözleşmesi ise önümüzdeki sezon sonunda bitiyor.

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