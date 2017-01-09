Recep Niyaz: "Fenerbahçe'ye döneceğim diye bir şey yok"

Çaykur Rizespor'da forma giyen Recep Niyaz kariyeri ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta sahasında görev yapan Recep Niyaz, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde idol olarak gördüğü Alex de Souza'nın takımdan ayrılmasına çok üzüldüğünü söyledi.

Yeşil-mavili takımın Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirine açıklamada bulunan Recep, Alex'in her anlamda çok büyük bir futbolcu olduğunu kaydetti.

Küçük yaşta Alex gibi bir oyuncuyla birlikte oynadığı için kendisini şanslı hissettiğini belirten Recep, "O benim idol olarak gördüğüm isimlerden biriydi. Alex, Hagi ile kıyaslanıyor, ben Hagi zamanında olmadığım için Alex benim Türkiye'de gördüğüm en iyi yabancılardan biri, hatta en iyisi. Alex'in gitmesine çok üzülmüştüm. Emre ağabey ya da Volkan ağabey de gitse üzülürdüm ama bu tabii ki idol olarak gördüğünüz bir oyuncu olunca üzüntüm daha da fazla olmuştu." dedi.

Alex'in egolarından arınmış bir futbolcu olduğunu dile getiren Recep Niyaz, "Kulüpte başkan Aziz Yıldırım'a da masöre de altyapı oyuncusuna da aynı yakınlıkta davranırdı. Bu, bütün genç oyuncuların dikkatini çeken bir şeydi. O dönemde bana saha içinde çok şey anlatırdı. Ondan çok destek gördüm. Çok büyük bir liderdi. Alex'in bu kadar üst seviyede futbol oynayıp, bu kadar egosuz olması şaşırtıcıydı." ifadelerini kullandı.

"İSMİMİN ERKEN DUYULMASININ DEZAVANTAJINI ÇOK GÖRDÜM"

Fenerbahçe'ye 16 yaşında transfer olduğunu anımsatan 21 yaşındaki futbolcu, yaşadıklarının kendisine çok önemli tecrübeler kazandırdığını ifade etti.

"Sosyal medyada 'Hala 21 yaşında mı?' diye çok fazla yorum okuyorum." sözlerini kullanan Recep, "İsmimin erken duyulmasının dezavantajını çok gördüm. İsmim erken çıktı ve bu sebeple bana, 'Yaptığı yanlışlardan dolayı kendisini geri plana attıran, artık bu saatten sonra beklenen çıkışı yapamayacak' oyuncu gözüyle de bakılıyor. Kim ne derse desin umrumda değil. Kendimi ve yaşadıklarımı biliyorum. Hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü kadar basit değil." diye konuştu.

"GEREKLİ ÇIKIŞI YAPACAĞIMA İNANIYORUM"

Recep Niyaz, futbolda bazı oyuncuların 20 yaşında UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynarken, bazılarının ise 25 yaşından sonra çıkışa geçebildiğini aktardı.

Fenerbahçe'de bulunduğu kısa sürede hem hüznü hem de sevinci yaşadığını belirten genç futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe'de A takıma çıktığım ilk yıl, 3 Temmuz sürecini gördüm. Daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final sürecini de yaşadım. Kulübümüz dipte gibi gözükürken, bir anda en yukarıya çıktı. O seviyelerde bulundum, çok büyük oyuncularla oynadım, çok büyük hocalarla çalıştım. Herkesten bir şeyler kapmaya çalıştım. İlerleyen zamanlarda buralardan aldığım tecrübelerle çalışmaya devam edeceğim. Gerekli çıkışı yapacağıma inanıyorum."

"İLLE DE FENERBAHÇE'YE DÖNECEĞİM DÜŞÜNCEM YOK"

Yaşının genç olduğunu ve futbolu üst seviyelerde oynamak istediğini anlatan Recep Niyaz, "İlle de Fenerbahçe'ye döneceğim düşüncem yok. Fenerbahçe demeyeyim, takım ismi söylemeyeyim, yarın öbür gün çok farklı bir yerde de olabilirim. Önce Çaykur Rizespor'da devamlılık yakalamak ardından da üst seviyelerde futbol oynamak istiyorum. Üst seviyeden kastım aslında Avrupa. Bazı hedefler erken gerçekleşiyor, benim Fenerbahçe hayalim gibi. Bazılarının gerçekleşmesi ise uzun zamanlar alıyor." şeklinde görüş belirtti.

Recep, bir hayalinin de A Milli Takım forması giymek olduğunu söyleyerek, "Her futbolcunun hayali A Milli Takım'dır. Çünkü seviye olarak Türkiye'nin en üst seviyesi. Tabii ki benim de hayallerim arasında var. Hayal kurmak para ile değil. Sonuçta ben de orayı ve çok daha yukarısını hedefliyorum. Sabırsızlıkla o günleri görmeyi bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

"İYİ OYUNUMUZU SKORA YANSITMAK İSTİYORUZ"

Çaykur Rizespor'un kadrosunda çok fazla genç oyuncu bulunduğuna dikkati çeken Recep, takımın tecrübe eksikliği nedeniyle ligin ilk bölümünde hak ettiği puanları alamadığını ifade etti.

Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve takımın daha fazla uyum sağlaması adına çalışmalar yaptıklarını aktaran genç futbolcu, şunları söyledi:

"Ligin ilk bölümünde sıkıntılı bir süreçten geçtik ama kupada iyi gittik. Yeni ve genç bir ekibiz, Süper Lig tecrübe gerektiren bir yer. Gün geçtikçe üzerine koyan bir ekibiz. Oyun ve fizik olarak rakiplerimize üstünlük sağladığımız çok maç var ama bunların çoğundan puan alamadık. Şanssızlığımızı da kırarak, ikinci bölümde iyi oyunumuzu skora yansıtmak istiyoruz."

Recep Niyaz, aldıkları sonuçlar nedeniyle taraftarın tepkisini anladığını ancak onları ligin ikinci bölümünde mutlaka yanlarında görmek istediklerini de sözlerine ekledi.