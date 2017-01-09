Trabzonspor KAP'a 3 isim bildirdi

Trabzonspor'dan Güray Vural, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'la ilgili KAP'a açıklamalar geldi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transferle ilgili 2 önemli açıklama yayınladı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklamalar:

GÜRAY VURAL'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Güray Vural arasındaki 29.01.2016 başlangıç, 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Öte yandan Güray Vural da geçtiğimiz günlerde Kayserispor'la anlaşmaya varmıştı.

GÜRAY VURAL, KAYSERİSPOR'A TRANSFER OLDU

MUHAMMET DEMİR VE SEFA YILMAZ KİRALANDI

"Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz' ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak, Gaziantepspor Kulübü'ne geçici transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır."

GAZİANTEPSPOR, MUHAMMET DEMİR'İ KİRALADI