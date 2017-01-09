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Zlatan’dan eşine aykırı doğumgünü armağanı

  • Giriş Tarihi: 9.1.2017
Zlatan’dan eşine aykırı doğumgünü armağanı
Zlatan’dan eşine aykırı doğumgünü armağanı

Dünyanın en sansasyonel futbolcusu Ibrahimovic, bu haftayı da boş geçmedi.

The Sun'ın haberine göre İsveçli süper yıldız, eşi Helena Seger'e doğum gününde West Bromwich maçında attığı gol sonrası yaptığı sevincin fotoğrafını hediye etti.

İBRAHİMOVİC YİNE KENDİNİ ÖVDÜ!

Fotoğrafta Ibrahimovic, Jesse Lingard'a doğru sıçrarken, İngiliz oyuncunun korkuyla Zlatan'a baktığı görülüyor. 34 yaşındaki yıldız, iki yıl önce bir muhabirin "Eşinize ne hediye alacaksınız" sorusuna, "Hiçbir şey, o zaten Zlatan'a sahip" cevabını vermişti.

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