48 takımlı Dünya Kupası nedir? Neden bu karar alındı?

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde toplanan FIFA Konseyi, 2026'dan itibaren Dünya Kupası'na 48 takımın katılması teklifini, oy birliğiyle kabul etti. Bu karar beraberinde ciddi tartışmaları da getirdi.

FIFA, 2026'dan itibaren Dünya Kupası'na 48 takımın katılacağını açıkladı. Ancak bu yeni yapı tartışmaları da beraberinde getirdi. Futbolseverlerin büyük çoğunluğu bu sistemle beraber futbol kalitesinin düşeceğini savunurken, Dünya Kupası'nın da eski saygınlığını yitireceğini vurguladı.

Taraftarlar, Infanfitno'yu futbolun heyecanını ve rekabeti öldürmekle suçlarken, turnuvada Afrika ve Asya kıtasından Avrupa ve Güney Amerikalılarla rekabette zorlanacak takımların sahne alacağına dikkat çekti.

BİR GÖRÜŞ: UĞUR KARAKULLUKÇU

Keramet 48'de değil, 1 milyarda!

FIFA'yı yeni bir Dünya Kupası formatına götüren sayı 48 değil, 1 milyar aslında… FIFA yetkilileri, yeni format projeksiyonlarının hepsini çıkarmış, 32 takım yerine kaç takım, hangi formatta yarışırsa daha çok gelir elde edeceğini zaten kurula sunmuştu. Kapalı oylamayla yapılan da "48 takım olsun mu" değil, "Ekstradan 1 milyar dolar indirelim mi" oylamasıydı. 3 takımlı gruplar vasıfsız hazırlık turnuvaları dışında uygulanmıyor çünkü ciddiyetten uzak, rekabeti ölçmekte sınırlı bir düzen. 48 takımın gruplara gireceği, 32'sinin çıkacağı, absürt bir düzen, hem para kazanmak, hem de Infantino'yu seçen Asya ve Afrika ülkelerini mutlu etmek için getirilmiş bir düzen. Kaybeden ise futbolun kendisi olacak. Futbol asla sadece futbol değildir dönemi kapandı, "Futbol, futbol hariç her şeydir" dönemi başladı bile.

YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Yeni statü doğrultusunda, 3'erli 16 grupta mücadele edecek 48 takımdan 32'si, üst tura yükselecek. Bu aşamadan sonra eleme usulü maçlara geçilecek.

Avrupa dışındaki konfederasyonların katılımının artması ve organizasyondan elde edilen gelirin yükselmesinin amaçlandığı yeni formata göre, turnuva boyunca yapılacak karşılaşma sayısı, 64'ten 80'e çıkacak.

Rusya'nın 2018'de, Katar'ın 2022'de ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'nı, 2026'da düzenleyecek ülke ise henüz belirlenmedi.