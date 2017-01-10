Arsenal'den 40 bin sterline transfer

Arsenal, İngiltere'nin amatör lig takımlarından Hednesford Town'da forma giyen 20 yaşındaki Cohen Bramall'ı transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, amatör futbolcu Cohen Bramall'ı 40 bin sterlin bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin amatör lig takımlarından Hednesford Town'un 20 yaşındaki savunma oyuncusu Bramall'ın denemelerde başarılı bir performans sergilediği ve 40 bin sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edildiği belirtildi.

Bu sezon İngiltere temsilcisinin 23 yaş altı takımında forma giyecek İngiliz oyuncu hakkında değerlendirmelerde bulunan Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, "Bramall genç, umut vadeden bir sol bek. Sadece üst liglerde tecrübe eksiği var ama fantastik yeteneklere sahip. İnanılmaz hızlı, iyi bir sol ayağı var ve çok istekli. Tüm bunlara bakılınca, heyecan verici bir transfer gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bramall ise daha önce Crystal Palace ve Sheffield Wednesday takımlarıyla antrenmanlara çıkmasına rağmen teklif almadığını, Arsenal'e transfer olarak rüyasını gerçekleştirdiğini söyledi.