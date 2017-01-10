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ECA'dan 'nın kararına sert tepki

DHA
  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 22:19 Güncelleme Tarihi: 10.1.2017 22:37
ECA'dan FIFA'nın Dünya Kupası kararına sert tepki
ECA'dan FIFA'nın Dünya Kupası kararına sert tepki

(ECA), Konseyinin oy birliğiyle kabul ettiği 'nın yeni statüsüne ilişkin kararına tepki gösterdi.

, 'nda yeni statü doğrultusunda, üçerli 16 grupta mücadele edecek 48 takımdan 32'si, üst tura yükselecek. Bu aşamadan sonra eleme usulü maçlara geçilecek.

de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, bu uygulamanın değişmesinin faydalı olmayacağını belirtti.

Açıklamada, "32 takımlı formatı değiştirmenin faydalarını göremiyoruz. Böylesine önemli bir kararın kimseye danışılmadan acil bir şekilde alınmasını şüpheli buluyoruz.

Bu kararın politik nedenlerden dolayı alındığını düşünüyor, gelecekte de pişmanlığa sebep olabileceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Kulüpler Birliği ayrıca, yeni formatın bu ayın sonunda yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısında ele alınarak, etkilerini ve sonuçlarını detaylı bir şekilde analiz edeceklerini bildirdi.

Bu arada geçtiğimiz ay bir açıklama yapan Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Dünya Kupası'ndaki takım sayısını artıran FIFA'ya tepki göstererek, "Dünya Kupası 48 takıma çıkarılamaz. Politika ve ticaret futbolun önceliği olmamalı" şeklinde konuşmuştu.

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