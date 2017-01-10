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FIFA'dan radikal değişiklik! Dünya Kupası...

  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 12:53
FIFA'dan radikal değişiklik! Dünya Kupası...
FIFA'dan radikal değişiklik! Dünya Kupası...

FIFA, Dünya Kupası statüsünde önemli bir değişikliğe gitti. Resmi açıklama yapıldı.

FIFA'dan Dünya Kupası için beklenen karar geldi. Yapılan açıklamada Dünya Kupası'nın yeni statütü duyuruldu.

3'ER TAKIMDAN 16 GRUP

2026'dan itibaren uygulanmaya başlanacak sisteme göre Dünya Kupası'na 48 takım katılacak. Bu takımlar 3'er takımdan tam 16 grupta mücadele edecek.

GELİRLERDE BÜYÜK ARTIK

2018 Dünya Kupası'nda 5.5 milyar dolar olan yayın ve sponsorluk geliri, 2026'da itibaren 48 takım, 80 maçlı formatta 6.5 milyar dolara kadar yükselecek.

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