FIFA'dan radikal değişiklik! Dünya Kupası...

FIFA, Dünya Kupası statüsünde önemli bir değişikliğe gitti. Resmi açıklama yapıldı.

FIFA'dan Dünya Kupası için beklenen karar geldi. Yapılan açıklamada Dünya Kupası'nın yeni statütü duyuruldu.

3'ER TAKIMDAN 16 GRUP

2026'dan itibaren uygulanmaya başlanacak sisteme göre Dünya Kupası'na 48 takım katılacak. Bu takımlar 3'er takımdan tam 16 grupta mücadele edecek.

GELİRLERDE BÜYÜK ARTIK



2018 Dünya Kupası'nda 5.5 milyar dolar olan yayın ve sponsorluk geliri, 2026'da itibaren 48 takım, 80 maçlı formatta 6.5 milyar dolara kadar yükselecek.