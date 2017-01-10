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Gençlerbirliği'ne Arnavut golcü

AA
  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 11:02 Güncelleme Tarihi: 10.1.2017 11:06
Gençlerbirliği'ne Arnavut golcü
Gençlerbirliği'ne Arnavut golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 27 yaşındaki forvet oyuncusu Agon Mehmeti ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Arnavut golcü Agon Mehmeti'yi transfer etti.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Norveç 1. Futbol Ligi (Eliteserien) ekiplerinden Stabaek forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Palermo ve Malmö takımlarının da formasını giyen Mehmeti, Norveç ekibiyle geçen sezon 24 maça çıkarken, 4 gol kaydetti.

Gençlerbirliği, ara transfer döneminde daha önce Brezilyalı stoper Luccas Claro ile İsveçli orta saha oyuncusu Jonathan Ring'i kadrosuna katmıştı.

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