Son dakika: Trabzonspor Olcay Şahan'ı KAP'a bildirdi

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcu Olcay Şahan' ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."

Anlaşmanın 3,5 yıllık olması bekleniyor.

Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Carl Medjani transferleri sonrası özellikle Ersun Yanal'ın istediği Olcay Şahan'la da anlaşma sağlandı.

29 yaşındaki orta saha futbolcusu 2012 yılında Kaiserslautern'den Siyah Beyazlılar'a transfer oldu. Olcay, Beşiktaş forması ile 180 maça çıktı 35 gol ve 32 asistlik performansa imza attı.