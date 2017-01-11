UEFA'dan Partizan'a men cezası

UEFA, Sırbistan'ın Partizan Kulübünü ödenmemiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından bir yıllığına men etti

UEFA, ödenmemiş borçları nedeniyle Sırbistan'ın Partizan Kulübüne bir yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Partizan Kulübünün yaklaşık 2,5 milyon avroluk ödenmeyen borcu sebebiyle gelecek 3 yıl içinde katılmaya hak kazandığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi organizasyonundan men edileceği bildirildi.

Açıklamada, Partizan Kulübünün son 5 yılda 3. kez UEFA'nın kulüp lisansı ve finansal fair play kurallarına uymadığı, bu nedenle yaptırımda bulunulduğu belirtildi.