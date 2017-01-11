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AA
  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 21:47
UEFA'dan Partizan'a men cezası
UEFA'dan Partizan'a men cezası

, Sırbistan'ın Kulübünü ödenmemiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından bir yıllığına men etti

, ödenmemiş borçları nedeniyle Sırbistan'ın Kulübüne bir yıl Avrupa kupalarından verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Partizan Kulübünün yaklaşık 2,5 milyon avroluk ödenmeyen borcu sebebiyle gelecek 3 yıl içinde katılmaya hak kazandığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi organizasyonundan men edileceği bildirildi.

Açıklamada, Partizan Kulübünün son 5 yılda 3. kez UEFA'nın kulüp lisansı ve finansal fair play kurallarına uymadığı, bu nedenle yaptırımda bulunulduğu belirtildi.

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