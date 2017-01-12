Carl Medjani Aslan’ı bekliyor!

Trabzonspor'u geçmiş dönemden olan alacakları nedeniyle FIFA'ya şikayet eden ve 785 bin Euro almaya hak kazanan Carl Medjani, bordo-mavili kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Cezayirli futbolcuyla toplamda 2.1 milyon Euro ödeneceği, bu rakamın içinde geçmiş dönem alacaklarının da olduğu belirtildi. Medjani, gol atmak için G.Saray maçını beklediğini söyledi.



AKBABA: TEKLİF VAR

Alanyasporlu Emre Akbaba, Trabzonspor tarafından menajerine teklif geldiğini açıkladı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Futbolda her şey olabilir. Ancak öncelikle iki kulübün anlaşması gerekiyor. Bu benim tek başına karar verebileceğim bir durum değil" dedi.