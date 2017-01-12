Gaziantep'te yeni stadyum heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve ligin 17. haftasında Gaziantepspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçla taraftara kapılarını açacak stadyum, kullanılan teknolojiyle dikkati çekiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 120 milyon liralık harcamayla yaptırılan ve Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantepspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçla hizmete girecek Gaziantep'in yeni stadyumu, son teknolojiyle donatıldı.

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de temsilcileri bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli spor kenti Gaziantep'e yeni ve modern bir tesis kazandırmak için 3,5 yıl önce harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, stadı tamamladı ve maçların oynanabilmesi için de gerekli izinleri verdi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde inşa edilen ve 33 bin seyirci kapasitesi olan stadyum, tam anlamıyla hazır hale getirildi. Ligin 17. haftasında Antalyaspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak maçla kapılarını açmaya hazırlanan stadyumun inşaatı Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütüldü. UEFA standartlarında olduğu belirtilen stadyum, bin 117 araçlık otopark ve localara sahip.

Toplam 120 milyon liraya mal olan stadyum, dış cephesiyle de dikkati çekiyor. Stadyuma farklı açılardan bakıldığında, Gaziantepspor'u simgeleyen kırmızı veya siyah renkte görülüyor. Bu özelliği sayesinde Gaziantepli taraftarların "renkli stat" adını verdiği stadyumda son teknoloji de kullanılıyor.

Gölgede kalan çimlerin güneş ihtiyacının karşılanması için UV cihazları alındı. Bakanlık, çimlerin sağlıklı olarak kalabilmesi için tercih ettiği bu yönteme de 3 milyon liralık ekstra bütçe ayırdı. Bakanlık yetkilileri, bölgenin mevsim şartları nedeniyle yeni statta sıcağa daha dayanıklı özel bir çim kullanıldığını açıkladı.

TARAFTARA FORMA DAĞITILACAK

Henüz adı resmi olarak belirlenmeyen stadyum için Gaziantepspor Kulübü açıklamalarında "Gaziantep Arena" adını kullanıyor.

Antalyaspor ile 15 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maç için hazırlıklarını sürdüren Gaziantepspor yönetimi, taraftar için de çeşitli sürprizler hazırladı.

Stadın açılışına özel olarak Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odaları ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin sponsorluğunda tüm taraftara orijinal Gaziantepspor forması hediye edilecek.

Antalyaspor maçında tribünde olup takımına destek vermek isteyen taraftarlar için maç günü saat 13.30'tan itibaren İstasyon Meydanı'ndan Gaziantep Arena'ya ücretsiz servisler kaldırılacak.

18 yaş altı taraftarlara ve öğrencilere, yönetim kurulu tarafından bedeli Passolig'e ödenmiş olan Passolig kartları ücretsiz olarak verilecek.

Öte yandan maç saatinden önce stadyumda bando gösterilerinin yanı sıra bazı sürpriz gösterilerin olacağı öğrenildi.

42 YILLIK STADA VEDA

Dönemin spordan sorumlu devlet bakanı ve Gaziantep milletvekili Kamil Ocak tarafından 1974 yılında hizmete açılan Kamil Ocak Stadyumu, taraftarlara veda etmeye hazırlanıyor.

Kapasitesi 19 bin 981 olan Kamil Ocak Stadyumu, 42 yıllık geçmişiyle Gaziantepspor taraftarlarının çok sayıda sevinç ve hüznüne sahne oldu.

Gaziantepspor'un Süper Lig'teki 529, TFF 1. Lig'deki 289, 2. Lig'deki 51 maçına ev sahipliği yapan Kamil Ocak Stadyumu'nda taraftarlar 10 kez de Avrupa kupası maçı izledi.