Parası olan bir adım önde oluyor

G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Antalya’da SABAH’a konuştu; birçok konuyu A’dan Z’ye masaya yatırdı.

Gençlerbirliği'nde göreve başladıktan sonra 10 resmi maçta sadece 1 kez mağlubiyet gören Ümit Özat devre arası kampında SABAH'ın sorularını yanıtladı.

Gençlerbirliği'nde işler nasıl gidiyor?

Antrenörlüğe başladığım günden bu yana ilk defa maddi sorunları olmayan bir kulüpte çalışıyorum. Önceki takımlarımda maddi sıkıntılar vardı, oyuncuları motive etmek kolay olmuyordu. Ekonomisi güçlü takımda bir adım önde oluyorsunuz koşuya başlarken... En azından 'Acaba parasını alamayan oyuncu bugün antrenmana çıkar mı?' diye düşünmüyorsunuz. Geldiğimizde özgüven eksikliği ve takım savunmasında sıkıntı vardı. Onlar üzerine çalıştık. İlk bölümde iyi puan topladık. Şimdi 18 günde 7 maçlık bir periyodun içindeyiz. En az hasarla geçersek önümüz açık.

Peki hedeflerin arasında Fenerbahçe var mı?

Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak halimiz yok. Her antrenörün mal olduğu kulüpte görev alma hayali vardır. İnsanlar hayalleriyle yaşar. Nasıl oyuncu büyük takımda oynamak isterse, biz de büyük takım çalıştırmak isteriz. İlhan Cavcav Başkan'ın bu yıl 41'inci senesi. Kimi istediysek de almak için uğraşıyor. G.Birliği'ni en azından Avrupa kupalarına taşımayı hedefliyorum. Başarıyı bir yerden yakalayıp daha iyi yerler gelirse o zaman düşünmek daha doğru.





Avrupa kulvarı Anadolu takımları için lüks mü?

Bence lüks değil. Ama burada Türk antrenörlere haksızlık yapmamak lazım. Mesela bir yabancı hoca alıyorsunuz, adam geliyor takımı ikinci yapıyor. "Bu takım geçen sene üçüncüymüş, ben bu sene ikinci oldum başarılıyım" diyor. Avrupa'da mantalite bu. Ama Türk hoca söyleyince "Ufku geniş değil" diyoruz. Hangi yabancı hocanın ufku geniş de burada gelip başarı yakalamış? Avrupa'da sistemin içerisinde başarılı oluyorlar. Başarılı kulüpler, en az bir hocayla 4-5 yıl çalışıyor. Abdullah Avcı'nın aynı takımda sekizinci yılı... Arada Milli Takım var. Alex Ferguson, 6 yıl kupa almamış, sonra hepsini toplamış. Arsene Wenger'in 18 yılda 2 şampiyonluğu, 1 UEFA ve 1 Şampiyonlar Ligi finali var. Bu adamlar bizden neyi daha çok biliyor? Türkiye'de kulüplere deseler ki, "Size bir hoca gelecek, Şampiyonlar Ligi'ni kazandıracak. Ama 25 yılda 3 kez şampiyon olacaksınız!" Çalıştırırlar mı 25 yıl? Şampiyonlar Ligi'ni aldığının ertesi yıl gruptan çıkamasın, kovarlar.





Ümit Özat, "Fenerbahçe'ye senin gibi sol bek gelmedi" sözleri üzerine muhabirimiz Volkan Demir'e öyle içten sarıldı ki, arkadaşımız nefes almakta zorlandı. Röportaj sırasında Tuncay Şanlı'nın araması üzerine ise Özat, "Bak Tuncay arıyor, kademeye girecek herhalde" diyerek espriyi patlattı.



Sol bekleri nasıl buluyorsun?

Türkiye'de libero kavgası çıktı. Sol bek oynuyordum, Türkiye'de sağ ayaklı sol bek davası çıktı. Linnes oynuyor sol bek! Şimdi yazıyorlar, sağ ayaklı sol bek müthiş oynuyor! Ben iki ayaklı sol bektim. Dünyada örnekleri var. Gallas, Fransa Milli Takımı'nın stoperi... Mourinho, bunu sol bek oynatıyor. Lahm'ı herkes sol bek oynattı, kimse eleştirmedi. Ümit sol bek oynadı, Türkiye'de herkes sol beki konuştu! Ümit üçlü oynadı çağdışı sistem oldu. Dünya üçlüye dönüyor be! Bazı şeyler oyuncuya göre değişir. Yeri geldi mi Şener de sol bek oynayabilir. Onu da Ankaragücü A Takımı'na almıştım. Sonra tekrar geri gönderdik ama 1 aya yakın A takım ile idmana çıkmıştı. Bekler, öncelikle asist beklendiğini bildiği için asist yapma zorunluluğu hissediyor. Halbuki, bekin esas görevi savunmaktır. Gökhan da iyi bir bek. Ama Türkiye'de bekler ofansı fazla düşünüyor. Bazen doğru oynamıyoruz futbolu.



DİCK ADVOCAAT DİK DURUYOR!

"Advocaat az bir adam değil. Önemli bir kariyeri var. Dünya takım çalıştırmış. Tecrübe önemli bir şey. Tek handikapı kendi kurmadığı bir takıma geldi. Bunun da sıkıntılarını başlarda çekti. Giderek daha iyi olabilir. Kendi istediği 1-2 oyuncu alınırsa tabi... Adamın yaptığı bir Lens hamlesi bile takımın yüzde 50'sini değiştirdi. Lens'in yaptığı katkıyı kimse yadırgayamaz. Karavayev'i izleyemedim ama hoca mutlaka tanıyordur. 30 yıl bu seviyede çalışan bir hocanın transferde hata yapabileceğini düşünüyor musunuz? Yüzde 1-2'dir... O da bütçe olmaz da mecburiyetten olur. Çok itidalli. Fikirlerini doğru bir dille anlatıyor. Dik duruyor. Bunlar çok önemli şeyler. Oyuncular da iyi çalıştıklarını ifade ediyorlar. Yarış 28 ila 30'uncu haftalara kadar başa baş gider."

İRFAN, AVCI VE EMRE'Yİ DİNLESİN

Başakşehir başarabilir mi?

Fenerbahçe ilk üç haftada kaybettiği sekiz puanın sıkıntısını çekiyor. Kovala kovala, bir mağlubiyette yine makas açılıyor. Başakşehir'in sonuna kadar bu yarışı götüreceğine inanıyorum. Şu an kimse inanmıyor onlara, herkes bir yerde tökezler gözüyle bakıyor. Eğer ağzına şampiyonluk kelimesini almazsa, ki almıyor, bu işi sonuna kadar götürebilir.

İrfan Can doğru bir tercih yaptı mı?

İnanılmaz doğru bir tercih yaptı. Çünkü çok düzgün bir adamın eline gitti. Kurumsal düzene gitti. Önünde örnek alacağı bir abisi var saha içerisinde. Elinle koysan bu kadar doğru yere giderdi bence. Üzerine koymaya devam ederse, İrfan'ı almaya para yetiremezler. Bu kadar iddialı söylüyorum. Hocasını ve Emre'yi dinlesin, hatta dinlemesin sadece gözlemlesin Emre'yi...

BARCELONA'YA GİDECEK HALİ YOK

- Vitor Pereira, 1860 Münih ile anlaştı. Sizin yorumunuz nedir? Kendisini hiç tanımıyorum. Benim bir hocayla ilgili yorum yapabilmem için onunla çalışmam lazım. Şu bir gerçek ki, buradan bir teknik adam Almanya İkinci Ligi'ne gidiyorsa, yine yapılan tercihin hatalı olduğunu gösterir. Ama başka büyük takım hocaları da ayrıldığında Barcelona'ya gidecek halleri yok, merak etmeyin!